Mãe abandona oito filhas dentro de casa em Maceió Oito crianças, com idades variando de 1 até 11 anos, ficavam sozinhas todos os dias, na favela Grota da Macaxeira, na cidade de Maceió, quando a mãe saía para procurar emprego, segundo informou a polícia, nesta quinta-feira. As crianças, todas meninas, foram encontradas por policiais, após denúncia dos vizinhos, com sinais de maus-tratos, com feridas pelo corpo e desnutridas, segundo informações da polícia civil do município. A ação foi realizada por agentes do Conselho Tutelar, com apoio da polícia militar. As crianças foram internadas em uma clínica para receber tratamentos médicos.