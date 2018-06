Mãe confessa que jogou recém-nascido em riacho no RS Regina Elaine Pereira, 31 anos, confessou, na tarde desta quarta-feira, que jogou seu filho recém-nascido, logo após o parto, num valão (riacho canalizado utilizado para despejo de esgoto), próximo de sua casa, no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre: "Não sei o que deu em mim. Senti um impulso e coloquei o bebê na água", disse ela. A atitude de Regina, no entanto, não foi surpresa para seu irmão, Evaldo Pereira, que afirmou que ela e o marido, Paulo Ricardo Pires, de 41 anos, já haviam feito a mesma coisa há cinco anos: "Ele e ela fizeram com a outra (criança)", denunciou. Devido a sua confissão, Regina foi encaminhada ao Presídio Feminino Madre Pelletier, onde se submete a tratamento médico. Ela foi colocada em uma cela separada para evitar agressões de outras presidiárias. O corpo do bebê está no Instituto Médico Legal (IML) para verificar a causa de sua morte, sem data definida para liberação e sepultamento.