Mãe confessa que matou criança encontrada dentro de sofá em MG

BELO HORIZONTE - A dona de casa Marília Cristiano Gomes, de 19 anos, confessou na tarde desta segunda-feira, 28, que matou o próprio filho, Keven Gomes Sobral, de 2 anos, cujo corpo foi encontrado no domingo dentro de um sofá na casa dos tios da criança, que moram no mesmo terreno que a família da vítima, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Ao ser ouvida pela Polícia Civil, a mulher alegou que jogou a criança na parede porque ela não obedeceu a uma ordem para que não mexesse no telefone celular da mãe. Marília foi presa em flagrante por ocultação de cadáver.

Na quinta-feira, 24, a mulher procurou a Polícia Militar para registrar queixa alegando que o filho havia desaparecido enquanto ela lavava roupas no quintal. Os tios do menino, Ailton Silva Sobral, de 23 anos, e Lucimeire de Souza Antunes, de 21, haviam viajado no mesmo dia e encontraram o corpo ao retornarem no domingo.

Após sentirem o mau cheiro dentro de casa, arrastaram o sofá e encontraram a criança enrolada em um lençol e uma poça de sangue sob o móvel.

A residência já havia sido vasculhada na sexta-feira por policiais militares e homens do Corpo de Bombeiros, que também chegaram a fazer buscas pela região por causa da denúncia de desaparecimento. Após o corpo ser encontrado não foi possível confirmar se Keven havia sofrido algum tipo de violência por causa do avançado estado de decomposição do corpo.

Até então o caso era tratado como encontro de cadáver. Mas Marília foi ouvida na manhã desta segunda no Departamento de Investigações de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP), em Belo Horizonte, e, após o pai prestar depoimento, a mulher foi chamada novamente por causa de contradições. Na nova oitiva ela confessou o crime. A jovem negou que tivesse intenção de matar o filho, mas foi presa.