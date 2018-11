Mãe de jogador assassinado grava vídeo pedindo punição de suspeitos

SÃO PAULO - Eliane Corrêa, mãe do jogador Daniel Corrêa de Freitas, de 24 anos, assassinado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, gravou um vídeo nesta sexta-feira, 23, pedindo punição aos envolvidos na morte de Daniel. No vídeo, divulgado em redes sociais, Eliane pede à Justiça que os suspeitos de praticar o assassinato fiquem presos.

"Eu gostaria de pedir justiça, que essas pessoas que fizeram meu filho sofrer, torturaram e mataram ele, que não deixem que eles fiquem soltos, porque quem faz com um faz com outro", disse Eliane. Em outra parte do vídeo, a mãe do jogador questiona quem vai cuidar da filha do Daniel, que vai crescer sem o pai.

"Se a mãe que auxiliou nesta barbaridade, quer ser solta para cuidar da filha, quem é que vai cuidar da filha do meu filho? Vocês tiraram a vida dele. Ela é uma criancinha que vai crescer sem o pai. E o meu filho também, apesar da idade, eu cuidava dele. Como eu vou fazer para cuidar dele agora, se eles tiraram a vida dele. Então eu peço justiça!", disse Eliane.

Ao final do vídeo, Eliane agradeceu aos responsáveis pela investigação e pediu que a Justiça seja tão eficiente quanto a polícia que desvendou o crime. "Eu fico emocionada cada vez que eu falo, mas eu queria agradecer a todos que fizeram parte desta equipe e que nos ajudaram a desvendar esse crime horrível tão rápido e pedir que a Justiça seja tão rápida quanto foi o inquérito, afirmou Eliane.

Na quarta-feira, 21, as perícias realizadas pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto Médico Legal (IML) apontaram que o jogador Daniel Corrêa de Freitas morreu por causa de um profundo corte em seu pescoço e que foi arrastado por pelo menos 20 metros do porta-malas do carro onde foi jogado até a plantação de pinus, na Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais.

Foram indiciados pelos crimes o empresário Edison Brittes, sua mulher Cristiana, sua filha Allana, e os jovens Eduardo da Silva, Ygor King, David Willian da Silva e Eduardo Purkote. Todos estão presos.