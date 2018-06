Mãe de médica morre dopada em São Paulo Uma médica e a sua mãe foram encontradas dopadas por drogas injetáveis dentro de uma casa na Rua Brigadeiro Jordão, 795, no Ipiranga, zona Sul de São Paulo, esta madrugada. Segundo a Polícia Militar, a mãe não resistiu e morreu sob efeito do entorpecente. A médica que, segundo as primeiras informações da Polícia Civil trabalha em um hospital público estadual, foi internada com intoxicação no Hospital Heliópolis. Ela teria contado à polícia que foi vítima de assaltantes, porém, ainda segundo a Polícia Civil, nada foi roubado da casa, inclusive jóias, dólares, o computador e o carro que estavam no local. O caso foi registrado no 17º Distrito Policial do Ipiranga.