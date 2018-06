Mãe de menina jogada em rio é indiciada por homicídio

O inquérito policial sobre a morte da recém-nascida jogada no ribeirão Arrudas, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, foi concluído nesta quinta-feira, 11, com o indiciamento da mãe do bebê, Elisabete Cordeiro dos Santos, 25 anos, por homicídio qualificado, praticado por motivo fútil e torpe e por asfixia. A investigação da Polícia Civil concluiu que Elisabete teve a intenção de matar a filha quando a atirou nas águas poluídas do ribeirão. A pena prevista varia de 12 a 30 anos de prisão. Em depoimento, a mãe alegou que achou que a menina estava morta. O delegado Anderson Pires Bahia, do 4º Distrito Policial de Contagem, indiciou também Iracema Pereira dos Santos, vizinha de Elisabete, por co-autoria no homicídio. Conforme o inquérito, Iracema indicou à gestante onde adquirir o chá "buchinha paulista" e o comprimido que foram usados por ela na madrugada do último dia 30. O relatório da investigação policial deve ser encaminhado nesta quinta à Justiça de Contagem.