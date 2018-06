Mãe de Roberto Carlos segue na UTI, mas tem discreta melhora

Rita Cirne, da Central de Notícias

RIO- A mãe do cantor Roberto Carlos, Laura Moreira Braga, de 94 anos, apresentou uma "discreta melhora do estado geral", segundo informou nesta sexta-feira, 2, a assessoria do Hospital Copa D'OR, no Rio de Janeiro.

Conhecida nacionalmente pela música Lady Laura, composta por seu filho em parceria com Erasmo Carlos, d. Laura está internada na Unidade de Terapia Intensiva do hospital com diagnóstico de infecção pulmonar.

De acordo com a assessoria do Copa D'Or, a paciente ainda necessita de respirador artificial e tratamento com antibióticos. A equipe que a assiste é integrada pelos médicos Milton Kazuo Yoshino e Atonio Carlos Moraes.