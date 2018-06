Mãe é acusada de torturar o filho de oito anos no Rio O delegado Marcus Neves, titular da 38ª DP, em Brás de Pina, indiciou nesta sexta-feira, sob acusação de tortura, a mãe de um menino de oito anos, internado no Hospital Getúlio Vargas com lesões corporais, e o namorado dela. Neves afirmou que vai pedir à Justiça a prisão da auxiliar de cozinha Manoela dos Santos Silveira Moreira, de 25 anos, e do autônomo Ricardo William Gouveia de Oliveira, de 39, acusados de espancar a criança. Uma equipe da delegacia dirigiu-se à favela de Vigário Geral, onde os dois moram, para buscá-los para assinar o indiciamento. A pena prevista para o crime de tortura é de dois a dez anos de prisão, dependendo do tipo de lesão. O delegado explicou que a qualificação será definida após laudo pericial da vítima, que será submetida a exame de corpo de delito, quando tiver alta.