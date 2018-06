Mãe e filha brasileiras são esfaqueadas por português em Lisboa, diz jornal

SÃO PAULO - Um português de 47 anos foi detido em Lisboa suspeito de ter esfaqueado duas brasileiras, mãe e filha, no último domingo. Segundo o jornal Correio da Manhã, de Portugal, Bruno Almeida teve a prisão preventiva decretada na terça-feira pela Justiça.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou nesta quarta-feira, 28, que foi informado sobre a suspeita e que o Consulado em Lisboa já acompanha o caso com as autoridades portuguesas. No Brasil, o Itamaraty diz ter entrado em contato com um parente das vítimas no Pará para prestar assistência. Segundo o órgão, o familiar irá embarcar para Lisboa.

Segundo o Correio da Manhã, Almeida começou a agredir Ester Xabregas, de 42 anos, e a filha da mulher, a paraense Erillen Gaia, de 21, interveio. Ester foi atingida por faca principalmente na cabeça, já a jovem foi esfaqueada no abdômen, peito e pescoço. Ela continua internada no Hospital de Santa Maria, em estado grave. A mãe já recebeu alta.

Conforme o jornal português, Ester e Almeida viviam juntos num apartamento em Benfica. Durante a confusão, vizinhos chamaram a polícia que, ao chegar, encontrou o suspeito de roupas trocadas, mas ainda havia sangue nas paredes.

Ainda segundo o Correio da Manhã, a polícia de Lisboa já havia recebido outras três queixas contra Almeida por agressão contra uma ex-companheira.