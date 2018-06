Mãe e filha morrem atropeladas na calçada A dona de casa Rosina Correia da Rocha, de 32 anos, e sua filha Graziela da Rocha, de 4, morreram no final da tarde de terça-feira, 29, ao serem atropeladas na calçada em frente da casa onde moravam, no Parque Abílio Pedro, em Limeira, interior de São Paulo. Elas foram atropeladas pelo veículo Voyage ano 81 dirigido por Rogério Pires, de 24 anos, morador do bairro. Pires abandonou o carro no local do acidente e fugiu a pé, mas acabou preso no final da manhã desta quarta-feira, 30. O motorista alegou problemas mecânicos no carro. De acordo com a polícia, Pires foi preso no início deste ano acusado de tráfico de drogas e foi libertado em março. Rosina e Graziela foram prensadas contra o muro da casa. O impacto derrubou parte da construção. O aposentado Antonio Viegas da Rocha, de 68 anos, também foi atingido, e sobreviveu com fraturas pelo corpo. Ele disse para a Polícia Militar que o carro circulava pelo bairro em alta velocidade até que o jovem perdeu o controle. Atualizada às 13h17