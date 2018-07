Mãe e filha morrem em acidente em SP Sebastiana Rodrigues, de 60 anos, e sua filha Eliana, de 38 anos, morreram em um acidente ontem na Marginal do Pinheiros, em São Paulo. Elas viajavam numa perua Kombi que se chocou contra o muro do Shopping SP Market, na zona sul, atingindo também um ponto de ônibus. A perua teria sido fechada por um veículo não-identificado. Outras 11 pessoas ficaram feridas no acidente. Uma adolescente de 15 anos, filha do motorista, teve um braço amputado.