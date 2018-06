Mãe é presa após abandonar filhas Uma mulher foi presa ontem pela Polícia Militar por abandonar as filhas, de 7 e 4 anos, em uma casa no Bairro Palmeiras, região oeste de Belo Horizonte. As crianças estavam trancadas na residência desde a noite de sábado, sem banho e sem comida. Os policiais foram acionados por denúncia anônima e tiveram de arrombar a porta. A mãe, a doméstica Francislene Pereira Gomes, de 28 anos, retornou no momento em que a PM atendia a ocorrência.