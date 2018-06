Mãe é presa após jogar as duas filhas em rio em MG Uma mulher foi presa em flagrante em Ibiá, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, acusada de jogar as duas filhas dentro de um rio. Até a noite de hoje, os bombeiros ainda faziam buscas por uma das crianças, de quatro meses, que continuava desaparecida. Uma menina de quatro anos foi salva.