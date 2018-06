Mãe encontra os filhos mortos na porta de casa em Itaquaquecetuba Por volta das 2h15 da madrugada deste domingo, a dona de casa e viúva Célia Gomes encontrou os dois filhos mortos a tiros na porta de sua residência, na altura do nº 382 da Rua Ouro Verde de Minas, no Jardim Palmas, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Os dois garotos eram gêmeos, tinham 15 anos, e, segundo a mãe, não se envolviam com drogas nem andavam com más companhias. "Ela voltava para casa quando viu os dois filhos caídos em frente ao portão. Recebemos uma ligação dela via 190 e fomos para lá", afirmou o tenente Paulo Bistersi, do 35º Batalhão da Polícia Militar. Ainda não há pistas sobre a autoria do crime, pois nenhum vizinho ouviu os disparos, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de que Leonardo de Leandro foram mortos em outro local e seus corpos abandonados pelos assassinos na porta da casa. Os dados foram encaminhados ao Distrito Policial central de Itaquá.