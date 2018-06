Mãe que deixou filho em igreja comparece a delegacia no Rio

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Suelange Leal Azevedo, de 31 anos, mãe de um bebê que foi abandonado dentro de uma igreja no Rio, se apresentou à Delegacia de Atendimento ao Turismo (Deat), no Leblon, na manhã desta quinta-feira, 23. O bebê foi encontrado dentro da Paróquia Santa Mônica na última terça-feira, 21. A mãe, que é moradora de uma rua na subida do Morro Dona Marta, em Botafogo, contou aos policiais que abandonou o filho porque estava desempregada e sem condições financeiras de sustentá-lo. Suelange disse ainda que procurou o Conselho Tutelar de Laranjeiras, que fez o encaminhamento da criança a um abrigo, mas ela mudou de idéia e resolveu deixar o filho na Igreja, na esperança de ele ser adotado.