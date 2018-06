Mãe que enterrou filho é presa em Francisco Beltrão A Polícia Civil de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, prendeu nesta quarta-feira Juliana Nonato, 21 anos, acusada de ter enterrado seu filho recém-nascido logo após o parto. Em nota distribuída pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, o delegado Ivonei da Silva disse que ela confessou ter enterrado a criança no quintal de casa, no bairro Vila Rural. No depoimento ela teria dito que não queria que os familiares soubessem da criança. A polícia encontrou o corpo do bebê e encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML). "Nós ainda não sabemos se o bebê estava vivo, mas o laudo do IML vai informar", disse o delegado. A polícia começou a investigar após denúncia anônima. Juliana foi chamada a depôr. "A princípio, ela negou. Disse que não estava grávida", afirmou o delegado. Na dúvida, a polícia encaminhou a moça para o IML, que confirmou que ela estava grávida havia um mês. Em seguida, Juliana depôs novamente e confessou ter enterrado a criança. "Ela será indiciada por homicídio", disse o delegado. Segundo a polícia, ela informou onde a criança foi enterrada. Com a informação, o esqueleto foi encontrado no quintal. Juliana deu à luz o bebê no dia 2 de janeiro, em casa.