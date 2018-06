Mãe que jogou filhas em cisternas diz que sofre de depressão

A mãe que jogou as duas filhas em uma cisterna de 9 metros de profundidade, em Minas Gerais, alegou em seu depoimento que sofre de depressão e que chegou a ouvir vozes para jogar as crianças. A menina mais nova, de 4 anos, morreu. O avô materno socorreu a mais velha, de 6 anos, que foi encaminhada ao conselho tutelar de Santo Hipólito, cidade da região central de MG. A mãe, Sandra Rodrigues da Fonseca, de 29 anos, foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Corinto. Ela responderá por homicídio e tentativa de homicídio. De acordo com a delegada de plantão, Elizabeth de Freitas Assis Rocha, ela se mostrou bastante fria durante o depoimento. Sandra informou que sofre de depressão e parou de tomar os remédios há algum tempo. "Ela pareceu em estado de choque no depoimento, mas tem plena consciência de que matou uma filha", afirmou a delegada. A mulher disse ainda que chegou a ouvir vozes, pedindo para jogar as crianças na cisterna. Para Elizabeth Rocha, vários fatores levaram a mulher a cometer o crime. "Além da depressão, há também as dificuldades financeiras para cuidar das filhas."