Mãe sugere rezar missa pelo filho no Morro da Mineira A mãe de um dos jovens mortos por traficantes afirmou ontem que gostaria de rezar uma missa por seu filho na favela onde ele foi entregue aos traficantes: a Mineira. "É para que os meu filho descanse em paz. Sei que há mães naquela comunidade e elas também estão sofrendo", disse Líliam Gonzaga, mãe de Wellington Gonzaga Costa. Ontem, juntamente com as outras mães, Líliam recebeu a visita do deputado federal Raul Jungmann (PPS-PE) e de uma comitiva de sete vereadores - que entregaram uma moção de apoio às mulheres. O advogado das mães anunciou que entrará com o pedido imediato para que a União comece a pagar tratamento psicológico. "Estou muito preocupado com o estado de saúde de algumas delas."