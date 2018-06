Mãe teria queimado mão do filho após roubo na BA

SÃO PAULO - Uma mãe é acusada de queimar as mãos do próprio filho, de nove anos de idade, com água quente, no município de Jequié (BA), na noite do último sábado, 4. Segundo a presidente do Conselho Tutelar da cidade, Neuzuita de Jesus Souza Silva, o menino teria roubado o celular de uma vizinha. A mãe, portanto, castigou o garoto mergulhando as duas mãos dele em água fervente.

O menino está internado no Hospital Prado Valadares, em Jequié, com queimaduras de 2º grau. De acordo com Neuzuita, o irmão mais velho da criança foi quem denunciou a própria mãe. A mãe da criança foi detida na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, mas foi liberada na segunda-feira, 6. O conselho tutelar ainda não decidiu quem vai ficar com o menino, mas o pai afirmou que lutará pela guarda da criança.