Maggi assume linha de frente de campanha O ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi (PR), assume esta semana o comando da campanha do governador Silval Barbosa (PMDB) à reeleição. O anúncio foi feito em reunião realizada anteontem em Rondonópolis, a 210 quilômetros de Cuiabá. No encontro, que contou com a presença de Barbosa, ficou acertado também que Maggi (foto) será o coordenador de articulação política da base aliada.