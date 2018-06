Magistrado avaliou adiar julgamento, mas manteve sessão

Contrário à redução dos poderes da corregedoria, o ministro Gilmar Mendes havia adiantado para colegas que pode pedir vista do processo logo depois do voto do relator, o que adiaria a conclusão do julgamento. Outros ministros, no entanto, cogitam a possibilidade de antecipar seu voto, ignorando o pedido de vista.

Pelas contas de ministros do Supremo, há votos suficientes para restringir o poder da corregedoria. Mas a falta de dois integrantes na composição da corte - Joaquim Barbosa não tem participado das sessões do tribunal e uma vaga ainda está aberta - pode comprometer a definição do tema. / F. R.