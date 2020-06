Maia acredita que ampliação de pontos na CNH de motoristas profissionais é correta

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou o relatório do deputado Juscelino Filho (DEM-MA) ao projeto do governo federal que aumenta o número de pontos para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para Maia, a mudança para profissionais do setor, como motoristas de táxi e de transporte por aplicativos, é correta.

"O aumento da pontuação para aqueles que trabalham diretamente no setor, aqueles que trabalham com táxi, Uber, caminhão, acho o aumento correto e outro aumento (prazo maior para a renovação) acho que o brasileiro tem qualidade de vida melhor, é uma questão que pode ser ampliada. Acho que o relator foi no caminho correto, fez restrições também corretas. O relatório melhorou o texto que veio do governo, mas há polêmicas ainda que precisam ser superadas pelo plenário na análise dos destaques dos partidos", disse. O texto está sendo votado pelo plenário da Câmara neste momento. Maia admitiu que há ainda polêmicas que podem ser debatidas pelos deputados.

Maia voltou a defender também a extensão do auxílio-emergencial e a necessidade de se criar um programa de renda mínima permanente no pós pandemia. "Acho que deveríamos em conjunto já organizar um debate do que seria uma renda mínima permanente", disse.