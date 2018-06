Maia apoia Delúbio e nega esquema Em entrevista ao programa É Notícia, da Rede TV!, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), defendeu o retorno ao PT do ex-tesoureiro Delúbio Soares e negou a existência do mensalão. "Não há pena definitiva ou perpétua. O Delúbio, como outros dirigentes do partido, já pagaram uma pena altíssima pelas atitudes que tiveram", disse Maia. "Tenho dito em todos os momentos que essa questão do mensalão não existiu. Precisamos dar oportunidade ao Delúbio ou a qualquer outro que tenha passado por essa situação a reconstruir sua vida política."