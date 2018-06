Maia diz ter pago ontem voo em avião privado Sem apresentar nenhum recibo ou comprovante, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), afirmou ontem ter quitado a primeira de duas parcelas de um voo particular contratado no dia 20 deste mês. Ele admitiu na sexta-feira ter feito quatro voos em aviões particulares desde abril. Os gastos com estes deslocamentos foram de, no mínimo, R$ 54 mil. Maia garante ter tirado do próprio bolso os recursos.