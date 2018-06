Maior árvore de natal flutuante do mundo ilumina de novo o Rio

O já tradicional árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, a maior árvore de natal flutuante do mundo e que se transformou em um dos principais símbolos das festas natalinas na cidade do Rio de Janeiro, foi acesa na noite de hoje para uma nova temporada. Este é o 13º ano consecutivo em que a gigantesca estrutura de luzes coloridas ilumina o Natal do Rio, um atrativo turístico na zona sul da cidade. A árvore foi inaugurada este ano com apresentações de Elba Ramalho, Roberta Sá, João Bosco e Carol McDavit, e com um concerto do Coral da Fundação Bradesco. A árvore é uma estrutura metálica de 85 metros de altura (equivalente a um prédio de 28 andares) com cerca de três milhões de lâmpadas elétricas, 52.000 metros de mangueiras luminosas e quatro canhões de luzes de cores. As luzes representam diversas figuras natalinas que vão mudando gradualmente ou movimentando-se pela estrutura. Além disso, na cenografia destacam-se os anjos e as notas musicais. Neste Natal a árvore também terá pela primeira vez um carrilhão elétrico similar ao da Basílica de São Pedro no Vaticano e que reproduzirá canções natalinas gravadas na Itália com sinos tocados por sineiros profissionais. A empresa responsável pela árvore oferecerá apresentações musicais com o carrilhão todas as noites, assim como um espetáculo de fogos de artifício todos os sábados. A árvore se transformou em uma atração turística nova do Rio de Janeiro, já que à noite acostuma atrair milhares de visitantes aos restaurantes e bares construídos nas margens da lagoa. A estrutura é montada desde 1999, quando tinha 76 metros, o título de maior árvore de natal flutuante do mundo no livro Guinness dos Recordes.