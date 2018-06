Maior dependência é a psicológica Pesquisa realizada pelo Hospital A.C. Camargo, referência no tratamento contra o tabagismo, revela que os fumantes vão ter de controlar muito mais "a cabeça" para conseguir passar no teste de ficar em um bar ou restaurante sem acender um cigarro. Estudo com 6 mil fumantes que procuraram ajuda para parar de fumar mostra que a dependência grave de nicotina não chega a 20%, enquanto que 30% estão distribuídos entre casos de dependência leve e os outros 50% são fumantes com dependência psicológica.