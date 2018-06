'Maior traficante do sul do Brasil' é preso no Paraguai

A polícia paraguaia deteve no departamento de Alto Paraná o gaúcho Neri José Soares, o "maior traficante do sul do Brasil", foragido da justiça e acusado de tráfico de drogas e de armas, informou nesta sexta-feira o Ministério do Interior do Paraguai.

Soares, de 38 anos, foi detido na cidade de Los Cedrales, em uma operação realizada por agentes do departamento de Crimes Econômicos e Financeiros da polícia paraguaia.

O traficante, conhecido como o "rei das drogas" no Rio Grande do Sul, será entregue às autoridades brasileiras, explicou o Ministério do Interior do Paraguai em um comunicado.

Soares, que tinha prisão decretada por tráfico de drogas e homicídio no RS, é apontado pela Polícia Federal como o maior fornecedor de drogas no sul do Brasil e já foi detido em 2008 por vender fuzis AR-15 e metralhadoras antiaéreas a criminosos de São Paulo e Rio de Janeiro.

Além disso, o gaúcho também estava envolvido na investigação do envio de uma carga de quatro toneladas de maconha prensada do Paraná para o Rio.