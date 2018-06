Maioria das delegacias suspendeu registro de BO por 11 horas Desde a noite do último sábado, 10, a maioria das delegacias do Estado teve o sistema de registro de Boletins de Ocorrência suspenso até a manhã deste domingo, 11. Por conta de uma parada programada do sistema da Companhia de Processamento de Dados do Estado de SP (Prodesp), todos os órgãos estaduais que utilizam algum tipo de sistema da empresa tiveram queda do sistema por cerca de 11 horas, das 19 horas deste sábado até as 6 horas de domingo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as 80 delegacias da capital foram afetadas, mas o sistema de Registro Digital de Ocorrências (RDO) foi ativado com um sistema offline, quando os boletins de ocorrências são feitos num sistema interno, de cada delegacia. Mas durante checagem, foi possível notar que algumas delegacias não conseguiram registrar os boletins. Não há informações de quantos BOs deixaram de ser feitos no período em que o sistema ficou fora do ar. Autoridades da Prodesp não foram encontradas para comentar sobre o assunto.