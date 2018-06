Maioria dos aeroportos brasileiros não registra atrasos A manhã deste sábado segue calma na maioria dos aeroportos brasileiros, sem atrasos em pousos e decolagens. De acordo com informações do site da Infraero, até as 9h30 da manhã de hoje, havia cinco vôos atrasados em Minas Gerais: três no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, e dois no Aeroporto Tancredo Neves (Confins). Há mais seis vôos atrasados no aeroporto de Brasília e seis no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, não registram atrasos nas partidas e chegadas de aeronaves nesta manhã. Nesta sexta-feira, o ministro da Defesa Waldir Pires não descartou a possibilidade de ocorrerem novos atrasos em vôos nos feriados e festas de fim de ano. O grande número de atrasos nos principais aeroportos do País começou em 27 de outubro e atingiu o pico no feriado de 2 de novembro, quando cerca de 600 vôos tiveram atrasos de até 20 horas.