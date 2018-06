Mais 17 estrangeiros e 4 brasileiros identificados Mais 21 corpos de vítimas do acidente do voo 447 da Air France foram identificados - quatro deles brasileiros e 17 estrangeiros. O anúncio foi feito ontem pela força-tarefa encarregada da identificação e necropsia dos 51 corpos resgatados do total de 228 pessoas - entre passageiros e tripulantes - que viajavam a bordo do Airbus que desapareceu na noite de 31 de maio, cerca de quatro horas depois de deixar o Rio com destino a Paris. Segundo a força-tarefa, composta pela Polícia Federal e pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, as 21 novas identificações - que, somadas às 14 já realizadas, totalizam 35 - foram feitas com base em impressões digitais, arcadas dentárias e exames de DNA. Dos 35 identificados, 14 são brasileiros - sete do sexo masculino e sete do feminino - e 21 estrangeiros, sendo 12 mulheres e 9 homens. Os parentes, avisados das identificações antes do anúncio à imprensa, não autorizaram a divulgação dos nomes. Depois de identificados no Instituto de Medicina Legal (IML), os corpos são embalsamados no Cemitério e Funerária Morada da Paz, no município metropolitano de Paulista. De lá são transportados para o Rio, de onde seguem para seus locais de origem. Os primeiros 14 corpos liberados pela força-tarefa já passaram pelo processo e foram enviados ao Rio. A força-tarefa continua suas atividades até que as últimas 16 vítimas sejam identificadas.