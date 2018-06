Mais 2 cidades do RS decretam situação de emergência devido à estiagem

SÃO PAULO - Mais dois municípios gaúchos decretaram situação de emergência por conta da estiagem que atinge a metade sul do Estado.

Na tarde de sexta-feira, 28, os municípios de Jaguarão e Rosário do Sul encaminharam a Notificação Preliminar de Desastre (NOPRED), subindo para 17 os municípios nesta situação.

Chuvas. Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de janeiro, seis municípios também decretaram Situação de Emergência: Três Cachoeiras, Torres, Arroio do Sal, Nova Hartz, Terra de Areia e Mariano Moro.