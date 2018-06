Mais 4 morrem soterrados em MG; número de vítimas da chuva chega a 14

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram em um deslizamento de terra na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, leste de Minas Gerais, no começo da manhã desta quinta-feira, 30, elevando para 14 o total de mortes por conta das chuvas que atingem o Estado desde outubro. O número de feridos no trimestre já chega quase aos 30.

O deslizamento de uma encosta atingiu uma residência no bairro Santos Prates II, por volta das 7 horas, soterrando sete pessoas. As outras três pessoas foram socorridas.

As pessoas que morreram no local são Sandra Aparecida de Oliveira, de 34 anos; Patrícia Raimunda de Oliveira Siqueira, de 13 anos; Jussara Aparecida Siqueira, de 8 anos, Nicole de Oliveira Siqueira, aproximadamente 01 e 06 meses.

Desde outubro, quando as chuvas ganharam força no Estado, quase 1,2 milhão de pessoas foram afetadas. Segundo a Defesa Civil, 39 municípios estão em estado de emergência. Ao todo, 66 cidades foram afetadas pelos temporais que atingem a região. Por enquanto, mais de 10 mil pessoas estão desalojadas (fora de casa, mas vivendo com conhecidos) e mais de 900 estão desabrigadas (fora de casa, morando em locais públicos).

Vítimas. Nesta semana, ao menos outras sete pessoas morreram soterradas após deslizamentos de terras e desabamentos em Minas, praticamente todas na Zona da Mata ou na região do Vale, no oeste do Estado. As outras três vítimas das chuvas morreram na primeira quinzena do mês e em novembro.

As pessoas que morreram são: Maria Rosângela do Carmo, de 35 anos, Eduarda Vitória Barros, de 5, e Wendel Riam do Carmo Barros, de 2, moradores de Lajinha; Antonio Caetano da Silva, de 73 anos, que vivia em Ponte Nova; Efigênia Rosália Antero, de 80 anos, que morava em Barbacena; Fabrício Fernandes Rocha do Amaral, de 4 anos, em Juiz de Fora; Marisângela Alves da Silva, de 31 anos, moradora de Cataguases; Maria das Graças Azevedo, de 62 anos, de Visconde do Rio Branco; Edgard Bispo dos Santos, de 36 anos, morador da capital mineira; e uma jovem de 13 anos, não identificada, que vivia em Santa Maria do Suaçuí.

Atualizado às 12h20