Mais 9 presos no escândalo da Assembleia do PR O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu ontem o ex-diretor administrativo da Assembleia Legislativa do Paraná, José Ary Nassif, o diretor da gráfica da Casa, Luis Carlos Monteiro, e mais sete pessoas em Curitiba (PR), durante a Operação Ectoplasma 2, que investiga escândalos administrativos da Assembleia.