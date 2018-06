Mais Alterações O governo pretende alterar o valor das multas. Na prática, as alterações agora seriam: Multa leve: de R$ 53,20 para R$ 90; multa média: de R$ 85,13 para R$ 140; multa grave: de R$ 127, 69 para $ 210; multa gravíssima: de R$ 191,54 para R$ 315 O projeto cria extensões de artigos atuais do CTB. Veja alguns: 1. Passa a ser vedado aos motoristas profissionais de ônibus e caminhões dirigir por mais de quatro horas ininterruptas. Pena será de infração grave 2. Fica vetado ao condutor de moto a passagem entre veículos de filas adjacentes ou entre a calçada e a fila de veículos, exceto em casos de trânsito parado, quando a máxima para veículos de duas rodas não deve exceder 30 km/h 3. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a CNH deverá ser devolvida imediatamente ao condutor, após cumprida a penalidade 4. Conduzir veículo em velocidade superior a 50 km/h em relação à máxima permitida por duas vezes, no período de um ano, passa a ser punido com prestação de serviços à comunidade por período entre 6 meses e 2 anos 5. A multa penal decorrente de condenação no trânsito passa a ser calculada com base no valor do veículo envolvido