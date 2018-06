Mais caminhões vão circular aos sábados na cidade

A Prefeitura de São Paulo aliviou as regras da proibição ao trânsito de caminhões nas Marginais do Tietê, do Pinheiros, na Radial Leste, na Avenida dos Bandeirantes e em outras 23 vias do chamado "minianel viário". Parte dos caminhões poderá, agora, rodar aos sábados durante todo o dia. A nova regra já vale neste fim de semana.

Só alguns tipos de cargas serão beneficiadas com a mudança e, mesmo assim, só se o caminhão tiver um cadastro prévio na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Esses veículos já podiam circular das 5h às 9h nos dias úteis. Agora, poderão rodar também aos sábados.

Entre as cargas beneficiadas estão os caminhões de concretagem e concretagem-bomba, de feiras livres, de mudança, de coleta de lixo e de coleta seletiva, de transporte de alimentos perecíveis, de transporte de valores e de obras e serviços de infraestrutura urbana, de entulho e transporte de caçambas. Também foram incluídos os caminhões de transporte de máquinas, equipamentos e materiais básicos para a construção civil.

Os demais ficam proibidos de rodar no minianel viário nos sábados das 10h às 14. Não houve mudança nos dias úteis.

É a segunda vez que a gestão Gilberto Kassab (PSD) flexibiliza as restrições ao trânsito de caminhões desde que as proibições na Marginal do Tietê entraram em vigor, em março, e provocaram uma greve dos caminhoneiros que transportam combustível. A Prefeitura já havia permitido, em maio, que os Veículos Urbanos de Carga (VUCs), que são caminhões menores, circulassem pela cidade em todos os horários, respeitando o rodízio de veículos.

O Estado pediu entrevista à CET para saber os motivos da flexibilização e se a medida poderá trazer mais congestionamentos aos sábados. Mas a CET não indicou nenhum porta-voz para responder às perguntas.

CRONOLOGIA

2 de setembro de 2010

Pinheiros

Os caminhões foram proibidos na Marginal do Pinheiros e em outras vias da zona sul.

27 de setembro de 2010

Morumbi

Vias usadas como rota de fuga para os caminhões também foram proibidas.

5 de março de 2012

Tietê

Após adiar por três vezes o início das restrições, os caminhões foram proibidos na Marginal do Tietê e mais 25 vias.