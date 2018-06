Mais corpos são resgatados de naufrágio em Mato Grosso do Sul

CUIABÁ - A Agência Fluvial de Porto Murtinho informou na manhã desta quinta-feira, 25, que foram resgatados mais dois corpos de vítimas do naufrágio da chalana (espécie de barco-hotel) Paraguaia Sueño do Pantanal em Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Agora, já são cinco resgatados - os três primeiros aconteceram na quinta-feira. 25. Continuam desaparecidas nove pessoas.

O comandante da agência, capitão Alexandre Brandão, disse que as buscas prosseguirão até que seja resgatado o último corpo. Além da Marinha brasileira, participam das buscas seis homens da Marinha paraguaia.

O primeiro resgate ocorrido nesta sexta-feira foi no interior da embarcação. O segundo estava às margens do Rio Paraguai, a cinco quilômetros do porto. Segundo o capitão, as buscas estão concentradas no interior da embarcação de nacionalidade paraguaia e ao longo das margens do rio.

O local onde o barco foi localizado é escuro, está a 17 metros de profundidade, em frente à comunidade Peralta, no lado paraguaio.

O acidente que deixou mortos e desaparecidos aconteceu na última quarta-feira, 24, e foi provocado por uma tempestade com ventos de até 90 km/h.

Na embarcação estavam 27 pessoas, das quais 16 eram turistas e 11 tripulantes paraguaios. De acordo com boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o naufrágio aconteceu por volta das 17h30, no horário de Brasília, no trecho do Rio Paraguai onde a profundidade chega a 20 metros.

Treze pessoas sobreviveram, sendo cinco turistas-pescadores brasileiros e oito tripulantes paraguaios.

Como estão sem documentação, o capitão Brandão informou que o reconhecimento está sendo feito pelos sobreviventes que acompanham os trabalhos.

Os corpos resgatados são entregues para a Polícia Civil e levados para o Hospital Municipal de Porto Murtinho - o município não dispõe de Instituto Médico Legal. Após os procedimentos legais, os corpos deverão ser entregues aos familiares.