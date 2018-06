Mais da metade tem no máximo quatro anos de estudo

Ponto pacífico na lista de causas dos problemas de acesso ao mercado de trabalho, a baixa escolaridade dos beneficiários do Bolsa Família teve a dimensão medida em cruzamento de dados feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Pouco mais da metade (52,7%) dos beneficiários do programa em idade de trabalhar tem no máximo quatro anos de estudo. Parte desse universo - quase um a cada cinco beneficiários - não chegou a completar um ano de estudo.

"Com relação ao grau de instrução, quando o indivíduo tem formação de nível superior, suas taxas de desligamento do emprego são 20% menores se comparadas às de indivíduos analfabetos", apurou Alexandre Leichsenring no estudo do Ministério de Desenvolvimento Social sobre a participação dos beneficiários do Bolsa Família no mercado formal de trabalho.

Pessoas com 15 ou mais anos de estudo são raridade no Bolsa Família: 0,2%, segundo o Ipea. Mas uma fatia maior -10,6% - registra 11 anos de estudo. Esse perfil educacional heterogêneo sugere que as estratégias de inclusão no mercado de trabalho terão de ser variadas, adaptadas a públicos diferentes e, sobretudo, a realidades econômicas diferentes, como grandes regiões metropolitanas e a zona rural do Nordeste.

Receitas. Estudo do Ipea intitulado Desafios para a inclusão produtiva das famílias vulneráveis reforça a tese de que não há uma receita única a ser seguida e indica que os jovens entre 16 e 29 anos são mais numerosos entre os pobres desempregados ou que têm ocupação marginal no mercado de trabalho.

O trabalho, também publicado no livro Bolsa Família, 2003-2010, avanços e desafios, chama a atenção para a grande quantidade de famílias formadas por mães e filhos menores de cinco anos, para as quais a entrada do único parente adulto no mercado de trabalho não parece ser a solução para a pobreza.

"São mães que, caso queiram disputar postos no mercado de trabalho, precisam encontrar com quem deixar seus filhos", alerta Jorge Abrahão, diretor de estudos e pesquisas sociais do Ipea. As famílias monoparentais somam 1,5 milhão entre as 16 milhões de famílias alistadas no Cadastro Único.

"Não é possível achar que todos os beneficiários estão fora do mercado formal do trabalho nem que todos poderão buscar renda no mercado de trabalho. Não se pode esperar que o mercado vá resolver tudo", sustenta Abrahão.

O estudo sugere que a agenda da inclusão produtiva se paute por uma combinação de políticas de maior acesso ao crédito, qualificação profissional e de educação de jovens e adultos, além da busca de maior formalização do mercado de trabalho.