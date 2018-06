Mais de 1 milhão participam de lavagem do Bonfim, em Salvador

O dia de Nosso Senhor do Bonfim levou, nesta quinta-feira, um milhão de pessoas para uma das festas de participação popular mais tradicionais de Salvador: a Lavagem do Bonfim. Segundo a Polícia Militar, mais de 1 milhão de pessoas percorreram a pé o trajeto entre as igrejas da Conceição da Praia e a do Bonfim - quase sete quilômetros de caminhada. O público, em sua maioria vestido de branco, começou a chegar na Igreja da Conceição da Praia ainda de madrugada, embora o evento estivesse programado para começar só a partir das 8 horas. A primeira participação foi a das 12 filarmônicas regidas pelo maestro Fred Dantas. A seguir foi realizado um ato ecumênico, com a participação de líderes de cinco religiões. Mais tarde, teve início o cortejo, com a participação de Carlinhos Brown e Zárabe, 500 baianas, Filhos de Gandhy somando-se à presença de autoridades, entre outros participantes. O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT) afirmou ter muito a agradecer ao Senhor do Bonfim neste primeiro ano de governo, no qual apesar de tantas dificuldades, afirma que conseguiu realizar muita coisa. "Esta é a festa da confraternização, da paz, da harmonia. É a grande festa da fé. É o ano em que a Bahia e o país como um todo vão crescer mais ainda e espero que hajam muitos avanços na saúde e na educação", declarou Wagner. O Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, falou que estava muito feliz por participar dos festejos. "Estou me abraçando com o povo de Salvador e recebendo o carinho das pessoas", comemorou. Entre balões, camisetas e faixas, que povoam a saída do cortejo, destacavam-se as baianas, preparadas para lavar as escadarias da Igreja do Bonfim com água de cheiro, assim que terminassem a sua caminhada, seguindo os mais de 260 anos de tradição.