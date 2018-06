Mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em rodovia no Sergipe

SÃO PAULO - Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida após uma denúncia anônima em Sergipe. A Polícia Federal parou dois caminhões numa rodovia que dá acesso à cidade de Simão Dias, no oeste do Estado, na divisa com a Bahia, na quinta-feira.

Dois homens que acompanhavam o transporte da droga foram detidos. Os motoristas que conduziam a carreta e um caminhão Truck foram ouvidos pelos policiais e liberados em seguida.

A cerca de 1,2 tonelada da droga teria partido do bairro do Brás, na região central de São Paulo, e agora os policiais federais investigam para descobrir quem foi o fornecedor.

Mais apreensão. Na sexta, dois paraguaios foram detidos ao tentar atravessar a Ponte da Amizade, na fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ciudad del Este, no Paraguai, com mais de 286 kg de maconha. A apreensão ocorreu no fim da tarde e os dois suspeitos levados para a delegacia da cidade brasileira.

Segundo a PF, o primeiro homem, de 32 anos, foi abordado e, durante a revista da motocicleta com carroceria, tentou fugir, mas foi contido. Ao verificar a parte de carga, os policiais encontraram a 185 kg da droga escondida no assoalho.

No mesmo horário, outro paraguaio, de 19 anos, tentou passar a ponte num veículo semelhante e também foi parado. Ele também transportava cerca de 100 kg de maconha na carroceria da moto.