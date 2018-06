Mais de 10% dos voos foram cancelados hoje no País, aponta Infraero

SÃO PAULO - Mais de 10% dos voos do País foram cancelados hoje, segundo balanço divulgado há pouco pela Infraero. Do total de 2.260 decolagens previstas de 0 horas às 19 horas de hoje, 234 não aconteceram. Neste momento, 14 voos estão atrasados.

No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, 11,1% de 199 voos previstos foram cancelados. Em Congonhas, esse porcentual é de 10,5%.

Já no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 13,7% dos 146 voos programados foram cancelados. Em Salvador, os cancelamentos ao longo do dia afetaram, apenas, 5% dos voos.