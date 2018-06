Mais de 10 mil recebem indulto em São Paulo Beneficiados com a saída temporária para o feriado de Páscoa, 10.802 detentos do regime semi-aberto deixaram as suas unidades do sistema prisional do Estado de São Paulo, entre quarta 4 e quinta-feira, 5, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). O retorno ao sistema deve ocorrer até as 17 horas da próxima terça-feira, 10. Como não existe uma data pré-fixada para a saída, segundo a SAP, 3.581 presos de quatro unidades paulistas já haviam sido beneficiados em 16 de março. Na época, 182 descumpriram a ordem da Justiça de retorno e continuaram nas ruas. Durante o ano, a Justiça pode conceder ao preso do regime semi-aberto no máximo cinco saídas, não superiores a sete dias cada. Caso desrespeite o prazo, o detento passa a ser considerado foragido e perde o benefício do regime semi-aberto. Se recapturado, ele irá para o regime fechado.