Mais de 1.200 pessoas permanecem fora de suas casas no Rio

Pelo menos 1.200 pessoas que foram atingidas pelas chuvas no Rio nos últimos dias ainda estão foram de suas casas nesta segunda-feira, 16, segundo levantamento da Defesa Civil estadual. O relatório mostra que a grande maioria dos desabrigados e desalojados vítimas das chuvas da semana passada já havia retornado, até o final do domingo, 15, para suas residências. A Defesa Civil do Estado aguarda o balanço dos municípios atingidos pelas chuvas de ontem à noite e madrugada de hoje.

Em Tanguá, na região Metropolitana II, permaneciam 196 desalojados e 60 desabrigados. Em Belford Roxo, permaneciam 937 desalojados e 40 desabrigados. Já em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Natividade, Valença e em Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, todos desalojados e desabrigados tinham voltado até ontem para suas casas.

Nesta segunda, duas ações foram desencadeadas pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec) em Belford Roxo, a coleta móvel de sangue e combate à focos do mosquito Aedes aegypti.

Outra medida adotada pelo Estado foi a criação do aluguel social, que será repassado aos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias, os mais atingidos na Baixada Fluminense, para ajudar temporariamente pessoas que não possam voltar para suas casas.

MORTES

As chuvas dos últimos dias já causaram seis mortes. As três primeiras mortes ocorreram em Nova Iguaçu, na quarta-feira, quando um deslizamento de terra atingiu uma casa na Serra do Tinguá, matando dois adultos e uma criança.

Na noite de domingo, um deslizamento de terra na estrada Rio-Teresópolis atingiu dois veículos, sendo que em um deles os ocupantes - casal mais uma criança - faleceram. A via permanece interditada.