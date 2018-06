Mais de 123 mil pessoas foram afetadas pela chuva no RS

SÃO PAULO - Segundo informou a Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 26, 25 municípios estão em situação de emergência no Estado. Outras 16 cidades comunicaram notificação preliminar de desastre. São Sebastião do Caí e Encantado, estão entre os municípios com mais dificuldades.

Ao todo são 123.709 pessoas afetadas, 13.770 desalojadas e 5.400 desabrigadas. O nível dos rios está baixando, mas se voltar a chover tudo pode piorar, alerta a Defesa Civil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na quinta-feira, 28, e na sexta-feira, 29, a tendência é de chuva moderada a forte. Estão previstas trovoadas, rajadas de ventos ocasionais. É possível que haja queda de granizo em áreas isoladas no leste, centro e sul.

A morte de Nelci Duarte, de 45 anos, em Nova Santa Rita, foi confirmada em decorrência da chuva. Um outro homem, de 41 anos, morreu ao fazer a travessia do gado em Santo Augusto. Sobre a morte em São Jerônimo, a Defesa Civil ainda aguarda o resultado da perícia para determinar se ela morreu por causa das inundações.