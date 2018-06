Mais de 13% dos vôos atrasam no Dia de Natal O índice de vôos atrasados foi baixo nos aeroportos brasileiros no feriado de Natal. Do total das operações, 13% estavam atrasadas ontem, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) das 22 horas. O número de vôos cancelados foi um pouco maior. De 1.557 decolagens programadas, 15% foram canceladas. A situação foi pior no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, onde 90% dos vôos não saíram.