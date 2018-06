Mais de 139 mil veículos deixam SP em direção ao litoral Muitos paulistanos aproveitaram o feriado do aniversário de 453 anos de São Paulo para viajar. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, 139 mil veículos viajaram para o litoral até às 18 horas desta quinta-feira, 25. A estimativa da Ecovias é de que entre 260 e 380 mil veículos passem pelos seus pedágios em direção à Baixada Santista neste final de semana prolongado. A contagem começou à 0 hora de quarta e vai até às 24h do domingo. O tráfego no sistema foi intenso durante todo o dia. A operação descida (7x3) funcionou das 8h43 até 16h35, quando os motoristas que seguiam para o litoral utilizaram as duas pistas da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já no retorno à capital, os veículos trafegavam pista norte da rodovia dos Imigrantes. Não houve pontos de congestionamento na descida. Já na subida da serra, o trânsito complicou no final da tarde. A Ecovias divulgou que a lentidão ocorreu na altura do quilômetro 13 da via Anchieta (divisa de São Paulo e São Bernardo do Campo), devido ao alagamento do Ribeirão dos Couros. A administradora Rosangela Duarte reclamou do trânsito para deixar o litoral. "Peguei a estrada às 17h e estava tudo parado para subir, com velocidade média de 25 km por hora e muitos caminhões". Rosangela disse que além das placas de carros da região, via também vários veículos de fora da Baixada retornando ao Planalto. "Deve ser do pessoal que veio só passar o dia na praia. Mas o pior é que amanhã é feriado em Santos e parece que a Ecovias sempre esquece dos santistas", lamentou. A Polícia Rodoviária informou que o trânsito foi intenso durante toda o dia na Rodovia Rio-Santos, mas não havia registro de pontos de congestionamento ou acidentes graves.