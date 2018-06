Mais de 14 mil estão fora de casa em SC por causa das chuvas

SÃO PAULO - Já são 16 as cidades de Santa Catarina em emergência por causa das chuvas. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, ao todo, 29 cidades foram afetadas pelas chuvas que deixam 820 pessoas desabrigadas e 13.541 desalojadas. Em todo o Estado, mais de 680 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas.

Os municípios que decretaram situação de emergência são: Araquari, Brusque, Canelinha, Camboriú, Corupá, Guariruba, Ilhota, Joinville, Nova Trento, Pomerode, Rio dos Cedros, Rio Negrinho, Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista, São Pedro de Alcantara e Schroeder.

Até esta sexta-feira, uma pessoa morreu nos últimos dias de chuva no Estado. Um homem morreu em Palhoça na manhã de segunda-feira. Valmir Carvalho Iochen, de 25 anos, caiu com o carro no rio e foi encontrado a 70 metros da ocorrência. E uma pessoa está desaparecida em Nova Trento.