Mais de 15 mil casas continuam sem energia elétrica no RS

Cerca de 15.500 casas continuam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 7. As fortes chuvas e ventos, que chegaram a 110 km/h, nos últimos dias provocaram grandes estragos nas redes, de acordo com as concessionárias gaúchas.

Em Porto Alegre são 4 mil imóveis sem luz, enquanto em parte da Região Metropolitana (Viamão, Alvorada, Guaíba e Eldorado do Sul), são 2 mil, segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). A empresa informou ainda que mais 4 mil consumidores estão na mesma situação nas cidades de Pelotas, Rio Grande e no litoral. A previsão é de que a energia seja restabelecida ainda nesta quarta pelas 150 equipes que trabalham para isso.

De acordo com a AES Sul, distribuidora de outra parte da Grande Porto Alegre, as cidades de São Leopoldo, Nova Hamburgo e Canoas têm juntas 5,5 mil clientes sem energia elétrica. Neste momento 300 equipes da AES Sul trabalham para normalizar o fornecimento, mas ainda não há previsão de conclusão dos trabalhos e normalização do fornecimento.