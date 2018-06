Mais de 15 toneladas de materiais usados em explosivos são apreendidos em PE

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Pernambuco apreendeu nesta quinta-feira, 5, mais de 15 toneladas de materiais para fabricação de explosivos em Caruaru, no interior de Pernambuco. Uma pessoa foi presa.

Segundo a Polícia, após investigações do Serviço de Inteligência do Agreste, os policiais localizaram os materiais em um compartimento subterrâneo da Loja dos Arreios, no centro da cidade.

Além da grande quantidade de chumbo no local foram encontradas também 25 espingardas, pólvora, espoleta, calibradores e buchas. O dono da loja, Alex Jorge de Lima Alves, de 29 anos, foi preso.