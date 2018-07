Mais de 1.500 quilos de maconha apreendidos em MS Mais de uma tonelada e meia de maconha prensada produzida no Paraguai foi apreendida no Mato Grosso do Sul (MS) neste fim de semana. A maior parte da apreensão (1.200 quilos) aconteceu neste domingo, às 7 horas. A droga estava sendo transportada sob uma carga de carvão vegetal, na carreta Scania 360, placa HRO-4413, de Ponta Porã. O veículo foi carregado com a droga em Coronel Sapucaia, na divisa com o Paraguai, e seria descarregado em Atibaia (SP). O motorista Valmir Antônio Bastos, de 31 anos, disse que não sabia que transportava a droga. Ele afirmou ser funcionário há oito anos da Serraria LS, situada em Coronel Sapucaia, e que esta foi a segunda vez que transportava carvão. Quando estava chegando com a carreta nas proximidades da cidade de Dourados, foi barrado pela Polícia Federal, que, em uma breve vistoria, acabou descobrindo a carga de entorpecente. Proprietários da serraria foram procurados para esclarecer o caso. A polícia não quer revelar o nome dos envolvidos antes da conclusão das investigações. Neste sábado, no início da noite, policiais do Departamento de Operação de Fronteira da Polícia Militar apreenderam 411 quilos de maconha da mesma procedência, na região de Ponta Cay, em Laguna Caarapã, no sul do MS. A droga estava escondida em dois pneus de trator, na carroceria de uma caminhonete F-1000. Foram presos Jocemar Renato Trindade, o ?Bagual?, morador em Santa Maria (RS), e Reinaldo Justo da Silva, de 28 anos, residente em Fátima do Sul (MS). Eles já cumpriram pena por tráfico de drogas.