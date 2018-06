Mais de 18% dos eleitores deixaram de votar no 1º turno Mais de 24 milhões de pessoas não votaram no primeiro turno das eleições presidenciais, no último dia 3 de outubro. O índice, de 18,12%, foi superior ao das duas últimas eleições. Com o segundo turno, no próximo domingo, dia 31, coincidindo com o feriado prolongado de Finados, na terça-feira, dia 2 de novembro, a preocupação é que os eleitores troquem as urnas pela folga, aumentando ainda mais a quantidade de abstenções.